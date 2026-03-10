Európai Érdemrendet kap Volodimir Zelenszkij

Az Európai Unió idén először adja át az Európai Érdemrendet, amely az unió új, legmagasabb rangú kitüntetése. A díjjal olyan személyeket ismernek el, akik kiemelkedő módon járultak hozzá az európai integrációhoz, illetve az EU alapvető értékeinek – az emberi méltóság tiszteletének, a szabadságnak, a demokráciának, az egyenlőségnek és a jogállamiságnak – a védelméhez. A legmagasabb fokozat kitüntetettjei között van Angela Merkel egykori német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint Lech Walesa volt lengyel államfő – írja a Die Welt.

A díjazottak nevét Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke jelentette be kedden, az Strasbourg-ban tartott eseményen. A kitüntetést azok kapják, akik nemcsak hisznek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak építéséhez – hangsúlyozta Metsola. A díjhoz nem jár pénzjutalom: az Európai Érdemrend elsősorban erkölcsi elismerésként szolgál.

A három kiemelt díjazott mellett további 17 európai személyiség is elismerésben részesül. A kitüntetettek között politikusok, tudósok, sportolók és kulturális szereplők egyaránt szerepelnek. Az érdemrend tiszteletbeli tagjai közé kerül például Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára is.

Az Európai Unió külön kategóriában kíván elismerést adományozni Bono ír zenésznek, valamint José Andrés séfnek és humanitárius aktivistának, a World Central Kitchen segélyszervezet alapítójának. Az Európai Érdemrendet ünnepélyes ceremónia keretében adják át májusban, szintén Strasbourgban. A szervezők szerint a díj célja, hogy hosszú távon az európai közösség egyik legfontosabb elismerésévé váljon.

