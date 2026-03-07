Év eleje óta 76 tűzeset volt az ökoszisztémában Kárpátalján

2025 folyamán 1468 nyílt terepi és 21 erdőtüzet regisztráltak megyénkben – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint tavaly 1200 hektárnyi terület kapott lángra az ökoszisztémában. A tűzesetek következtében öt ember vesztette életét, hatan pedig megsérültek.

Idén, év eleje óta 76 tűzeset történt az ökoszisztémában 38 hektáros területen.

A DSZNSZ ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az égetés következtében jelentősen csökken a talaj minősége, és elpusztul minden hasznos mikroflóra, amelyek segítenek, hogy a növények ellenálljanak a különböző betegségeknek.

A száraz fű égetése törvénysértés, amely felelősségre vonást és pénzbírságot von maga után.

