Fagyokra figyelmeztetnek Kárpátalján – narancssárga riasztás van érvényben

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint már október 20-án reggel is 0 fok körül alakult a hőmérséklet megyénkben, és október 21-én reggelre a megye nagy részén további fagyokra kell számítani.

A prognózis szerint a levegő hőmérséklete 0 és -5 °C között várható.

A központ másodfokú (narancssárga) riasztást adott ki.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen fagyok károsíthatják a kerti növényeket, valamint csúszós utakra is lehet számítani a hajnali órákban. A gazdáknak és autósoknak egyaránt érdemes időben felkészülniük a hidegre.

Kárpátlja.ma