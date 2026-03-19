Fagyveszély Kárpátalján: narancssárga riasztás március 20-ra
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint március 20-án hajnalban és a kora reggeli órákban Kárpátalja területének nagy részén, valamint Ungváron is fagyokra kell számítani.
Az előrejelzések alapján a talaj mentén és a levegőben egyaránt 0 °C és -5°C közötti hőmérséklet várható. A jelenség miatt másodfokú (narancssárga) riasztást adtak ki.
Beregszászban 2 °C-ra süllyed a levegő hőmérséklete, Kőrösmezőn azonban -2°C-ig.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen lehűlés káros hatással lehet a korán virágzó növényekre és a mezőgazdasági kultúrákra, ezért a gazdáknak érdemes megtenniük a szükséges óvintézkedéseket.