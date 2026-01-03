A napokban töltötte be 100. életévét egy ilosvai kistérségi férfi

Idén töltötte be 100. életévét az Ilosvai kistérséghez tartozó Szombati (Szobatin) településen élő Ivan Popovics. A kerek évforduló alkalmából az Ilosvai Városi Tanács is felköszöntötte a világháborús veteránt – közölték Facebook-oldalukon január 2-án.

Popovics Ivan hét gyermek szerető édesapja és tizennyolc unoka boldog nagyapja. Szívesen szórakoztatja családját harmonikán és gitáron, igazi szenvedélye a horgászat.

A férfi települése legidősebb lakosa, egyben történelmünk élő legendája, hiszen Ivan Popovics háborús veterán, a második világháború utolsó résztvevőinek egyike.

Gyermekei elmondása szerint mindig aktív, vidám és gondoskodó édesapa, aki igyekezett mindent megadni a családjának. Ahogy sok kárpátaljai, életének jelentős részét ő is külföldi munkával töltötte.

A családi házat a születésnapján meghitt, meleg légkör és gyermeknevetés töltötte meg.

(Nyitókép: Ilosvai kistérség)

Kárpátalja.ma