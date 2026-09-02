Fiatal drogdílert fogtak el Ilosván

Őrizetbe vettek egy 23 éves beregszászi járási férfit, akit metamfetamin értékesítésével gyanúsítanak.

Az Árdánházáról származó férfit metamfetamin terjesztése közben érték tetten. A huszti járási rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói több operatív intézkedést hajtottak végre, amelyek során dokumentálták a férfi feltételezett tevékenységét.

A gyanúsítottat Ilosván, egy bevásárlóközpont közelében éppen akkor fogták el, amikor a kábítószert egy újabb ügyfelének adta át.

Az ügyben eljárás indult.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

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