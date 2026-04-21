Fiatal férfi holttestét találták meg a Tisza mellékfolyójában Nagybocskón

Tragikus esemény rázta meg a Rahói járás egyik települését: egy fiatal férfi holttestére bukkantak a folyóban Nagybocskón (Velikij Bicskiv) – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

A hatóságokhoz április 20-án, hétfőn 15:55-kor érkezett bejelentés arról, hogy a Szapurka (Sopurka) patak medrében egy élettelen személyt észleltek. A rendőrség információi szerint az áldozat egy 2002-es születésű helyi lakos.

A testet rövid időn belül, 16:29 körül a helyiek emelték ki a vízből.

A halál pontos okát a bírósági orvosszakértői vizsgálatot követően hozzák nyilvánosságra.

