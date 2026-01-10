Fiatal turisták tévedtek el a Rahói járásban

Síelés és snowboardozás közben tévedt el két 18 éves turista a hegyvidéken január 9-én – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A kijevi és harkovi fiatalok a letértek a kijelölt ösvényről, és a sűrű köd miatt eltévedtek.

Egyikük keresését nagyban segítette, hogy elküldte a tartózkodási helye koordinátáit, mielőtt lemerült a telefonja. Saját nyomait követve indult el visszafelé, és 17 óra körül találkozott a hegyimentőkkel.

A másik turista keresését azonban bonyolította a kommunikáció hiánya. Barátai csak a feltételezett tartózkodási helyét tudták megadni. Őt a mentőegységek 19:30 találták meg a sztanyiszlavi útszakasz közelében.

Mindketten kielégítő egészségügyi állapotban voltak, nem szorultak orvosi ellátásra.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ/zakarpattya24.com