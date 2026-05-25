Attenborough 100 – Természetfotó pályázat

A Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszéke természetfotó pályázatot hirdet „Attenborough 100” címmel, tisztelegve a világhírű természettudós és természetfilmes, David Attenborough 100. születésnapja előtt.

Sir David Attenborough munkássága generációk számára mutatta meg bolygónk élővilágának gazdagságát és törékenységét. Filmjei és könyvei hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek közelebb kerüljenek a természethez, és felismerjék a természetvédelem fontosságát.

A pályázat célja, hogy a fotográfia eszközeivel mutassa be a természet szépségét, sokszínűségét és sérülékenységét, valamint ösztönözze a természet iránti tiszteletet és felelősséget.

A szervezők olyan természetfotókat várnak, amelyek képesek megragadni a természet különleges pillanatait, bemutatják az élővilág gazdagságát, illetve ráirányítják a figyelmet az ember és a természet kapcsolatára.

A pályázaton való részvétel

A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet életkortól és lakóhelytől függetlenül.

Egy pályázó kategóriánként legfeljebb 3 fényképet küldhet be.

A pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázaton való részvétel feltétele az alábbi google form kitöltése:

https://forms.gle/6noCzg8qehxMpQhp7

A képeket az alábbi e-mail címen kell benyújtani: [email protected]

Pályázati kategóriák

A pályázatra az alábbi három kategóriában várjuk a fotókat:

A. Ember és természet

Olyan képek, amelyek bemutatják az ember és a természet kapcsolatát. A fotók ábrázolhatják a természetben jelen lévő embert, a természetvédelem különböző formáit, vagy az emberi tevékenység hatását a környezetre. A kategória célja rámutatni arra, hogy az ember a természet része, és felelősséggel tartozik annak megőrzéséért.

B. A természet csodái

Ebben a kategóriában a természet szépségét és sokszínűségét bemutató képeket várunk. Ide tartozhatnak növények, gombák, valamint különleges természeti jelenségek. A fotók célja a természet különleges pillanatainak és formáinak megörökítése.

C. Vadon élő állatok

Ebben a kategóriában a természetben szabadon élő állatokat bemutató fotókat várunk. A képek célja az élőlények természetes viselkedésének, karakterének és élőhelyének hiteles megörökítése. Fontos, hogy a felvételek az állatok zavarása nélkül, etikus módon készüljenek. A kategória a természet tiszteletét és az élővilág sokszínűségének bemutatását helyezi előtérbe.

Technikai követelmények

A pályázatra digitális formátumban készült fényképeket várunk.

A beküldött képeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

– a fotók JPG formátumban küldhetők be

– a kép hosszabbik oldala legalább 3000 pixel legyen

– a képfájl neve tartalmazza a Kép címét, nevező nevét, az alábbi módon: pl.: Kép_címe_nevező_neve.jpg

Alapvető képfeldolgozás (például színkorrekció, kontraszt, vágás, stb.) megengedett, azonban a kép tartalmi manipulációja nem megengedett.

A pályázatra kizárólag saját készítésű fényképek küldhetők be, mesterséges intelligenciával generált képek nem megengedettek. Ezen követelmények megszegése kizárást von maga után!

Etikai irányelvek

A pályázók kötelesek a természetfotózás etikai szabályait betartani.

Különösen fontos, hogy a fotók készítése során:

– az élővilágot ne zavarják vagy veszélyeztessék

– védett fajokat ne károsítsanak

– a természetes élőhelyekben ne okozzanak kárt

A szervezők fenntartják a jogot, hogy az etikai szabályokat sértő képeket kizárják a pályázatból!

Határidők

A fotók beküldési határideje: 2026.05.29. (péntek) 23:59

A zsűrizés ezt követően történik.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2026.06.05. (péntek)

Zsűri

A pályázat képeit természetfotósokból és a Debreceni Egyetem szakembereiből álló szakmai zsűri értékeli. A zsűri tagja lesz a nemzetközi szinten is kiemelkedő, debreceni születésű természetfotós, Daróczi Csaba; valamint Szilágyi Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őre és természetfotósa.

A zsűri a képeket több szempont alapján értékeli, például:

– esztétikai érték

– kompozíció

– eredetiség

– technikai megvalósítás

– természetfotós jelentőség

Díjazás

A pályázaton az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

– Kategóriánként első 3 helyezett díjazása

– Zsűri különdíja

A díjazottak természetfotós könyveket, albumokat és egyéb ajándékokat nyerhetnek.

Kiállítás

A pályázatra beérkezett képek közül a zsűri kiválasztja a legjobb 30 alkotást, amelyekből fotókiállítás nyílik a Debreceni Egyetemen. A kiállítás célja, hogy bemutassa a pályázatra érkezett legkiemelkedőbb természetfotókat, valamint felhívja a figyelmet a természet értékeire és a természetvédelem fontosságára.

