Huszti járási katona a háború újabb kárpátaljai áldozata

Marcsák Gergely Háború

A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Jurij Prokes, a huszti járási Bereznek (Berezniki) lakosa. Az 1997. október 1-jén született fiatal halálhíréről a Kereckei kistérség számolt be a Facebook-oldalán.

Az A4640. számú egységnél segédtüzérként szolgáló katona 2025. május 21-én hunyt el Donyeck megye Pokrovszki járásában, Malinyivka térségében. Azóta eltűntként tartották nyilván.

Az elhunytat ma délben helyezték örök nyugalomra szülőfalujában.

Kárpátalja.ma

