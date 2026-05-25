Huszti járási katona a háború újabb kárpátaljai áldozata
A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Jurij Prokes, a huszti járási Bereznek (Berezniki) lakosa. Az 1997. október 1-jén született fiatal halálhíréről a Kereckei kistérség számolt be a Facebook-oldalán.
Az A4640. számú egységnél segédtüzérként szolgáló katona 2025. május 21-én hunyt el Donyeck megye Pokrovszki járásában, Malinyivka térségében. Azóta eltűntként tartották nyilván.
Az elhunytat ma délben helyezték örök nyugalomra szülőfalujában.
