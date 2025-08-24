Földrengés a Fekete-tengeren
Szombat reggel földrengést észleltek a Fekete-tengeren – írta a Speciális Irányítási Központ.
A Richter-skála szerint 4,0-ás erősségű rengések augusztus 23-án, kijevi idő szerint 7.49-kor, 6 km-es mélységben történtek. Az epicentrumát Krím félsziget térségében, a parttól mindössze 28 km-re jegyezték fel. A földrengés nem volt veszélyes, alig érezhető kategóriába tartozik.
Ukrajnában legutóbb július 29-én jegyeztek fel földrengést a Kárpátaljával szomszédos Csernyivci megyében.