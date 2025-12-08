Enyhe földrengést észleltek hétfőn hajnalban Kárpátalján – közölte a Speciális Irányítási Központ.

A földmozgást a korábban Nagyszőlősi járáshoz, ma Beregszászi járáshoz tartozó Hömlőcön (Holmovec) regisztrálták december 8-án, kijevi idő szerint 3 óra 5 perckor, 8 kilométeres mélységben. A Richter-skála szerinti 1,8-as erősségű földrengés veszélytelennek és szinte észrevehetetlennek minősül.

Kárpátalján legutóbb októberben jegyeztek fel földrengést.

A Speciális Irányítási Központ arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben földmozgást észlelnek, jelezzék a https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/ oldalon.

Kárpátalja.ma