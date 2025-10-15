Földrengés Romániában a magyar határ közelében

Október 15-én, hétfőn reggel 6:57-kor a romániai Szatmárnémeti (Satu Mare) térségében 4-es magnitúdójú földrengést regisztráltak – közölték a román szeizmológiai szolgálatok.

Az epicentrum a várostól északkeletre, mintegy 15 kilométerre helyezkedett el, a magyar határ közelében.

A rengést elsősorban Észak-Romániában és Északkelet-Magyarországon lehetett érzékelni, de szakértők szerint enyhe földmozgást Kárpátalja délnyugati részén, különösen a Beregszászi járásban is tapasztalhattak a lakosok.

Az Magyar Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint eddig nem érkeztek lakossági bejelentések a rengés észleléséről. A szakemberek folytatják a megfigyeléseket, hogy meghatározzák a földrengés pontos mélységét és esetleges utóhatásait.

A szeizmológusok emlékeztetnek: a 4-es erősségű földrengések viszonylag gyengének számítanak, és általában nem okoznak károkat. Ugyanakkor az ilyen, határ menti régiókban történt mozgásokat a szomszédos országokban, így Ukrajnában is észlelhetik.

