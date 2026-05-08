Földrengést észleltek Nagyszőlős közelében

Május 8-án kijevi idő szerint 9:47-kor 2-es magnitúdójú földrengést regisztráltak a Nagyszőlős (Vinohradiv) közelében – közölte Ukrajna Fő Szeizmológiai Ellenőrző Központja.

A beszámoló szerint a rengés epicentruma a Nagyszőlősi kistérség területén, mintegy 3 kilométeres mélységben helyezkedett el. A szakemberek besorolása alapján a jelenség az „nem érezhető” kategóriába tartozik, vagyis a lakosság nem érzékelte a földmozgást.

A kárpátaljai szeizmikus aktivitás általában alacsony, azonban a szakértők szerint a kisebb rengések időről időre előfordulnak a térségben, és a jelenlegi esemény sem tekinthető szokatlannak vagy veszélyesnek.

