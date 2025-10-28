Földrengést észleltek Ukrajnában

Kisebb földrengést regisztráltak Ukrajnában október 27-én, a Csernyivci megyei Dnyisztrovszkij járás területén – közölte a Különleges Ellenőrzési Főközpont.

A földmozgás 1,4-es magnitúdójú volt a Richter-skálán, és 3 kilométeres mélységben keletkezett. A szakértők szerint ez a rengés az „észrevehetetlen” kategóriába tartozik, így az emberek nem érzékelték, és károk sem keletkeztek.

Ez már a második földrengés Csernyivci megyében az elmúlt hetekben – korábban, október 16-án a Novodnyisztrovszk környékén mértek 2,1-es erősségű rengést.

A Geofizikai Intézet vezető kutatója, Dmitro Hrin elmondta, hogy Ukrajnára leginkább a Vrancea-régió (Románia) szeizmicitása hat, de kisebb rengéseket más területeken is rendszeresen rögzítenek.

A Fekete-tenger térségében időről időre 3–4-es erősségű földmozgások fordulnak elő, míg a Kárpátok szintén a szeizmikusan aktív területek közé tartoznak. Emellett a modern műszerek a Poltava és Krivij Rih térségében, az úgynevezett ukrajnai kristályos pajzs alatt is kimutattak kisebb, 4–4,5-es erősségű földalatti mozgásokat – olyan helyeken, amelyeket korábban nyugodt zónáknak tartottak.

A szakemberek szerint egy esetleges erősebb földrengés esetén a szeizmikus hullám alig öt perc alatt elérhetné Kijevet, ám az ország jelenlegi aktivitási szintje továbbra is alacsony, és nincs ok pánikra.

