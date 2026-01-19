Folyamatban az Asztély–Beregsurány határátkelő fejlesztése

Jelentős ütemben halad az Asztély–Beregsurány határátkelőhely bővítése és infrastruktúrájának fejlesztése. Az első fázisban eddig a munkálatok 40%-a készült el – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A beruházás keretében új adminisztratív épület, vámellenőrzésre szolgáló vizsgálócsarnok, óvóhelyek és illemhelyek épülnek. Emellett kialakítják a forgalmi sávokat, fedett átkelőket, parkolóhelyeket és egyéb kiszolgáló létesítményeket is.

A projekt kivitelezői szerint az átkelőhely új létesítményeit 2026 májusában adhatják át.

A fejlesztés az EU „Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz” (Connecting Europe Facility – CEF) programjának támogatásával valósul meg, a projekt kedvezményezettje a Kárpátaljai Infrastruktúra-fejlesztési és Helyreállítási Szolgálat.

