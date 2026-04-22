Fontos telefonszámokat tett közzé a Beregszászi Városi Tanács

A azoknak a segélyszolgálatoknak és közintézményeknek az elérhetőségeit, amelyek vészhelyzet vagy baleset esetén gyors segítséget nyújthatnak a lakosság számára

A tájékoztatás célja, hogy a lakosok szükség esetén azonnal kapcsolatba tudjanak lépni a megfelelő szolgáltatókkal, elkerülve ezzel a felesleges időveszteséget. Mint hangsúlyozták, a gyors és hatékony kommunikáció a segélyszolgálatokkal alapvető fontosságú mindenki biztonsága szempontjából.

A közzétett listában megtalálhatók a legfontosabb segélyhívó számok, így a tűzoltóság (101), a rendőrség (102) és a mentők (103) elérhetőségei, valamint a gázszolgáltató vészhelyzeti száma (104). Emellett szerepelnek a víz-, gáz- és áramszolgáltatók hibabejelentő vonalai, a városi tanács titkárságának elérhetőségei, valamint különböző közigazgatási és szociális szolgáltatások telefonszámai is.

A listán helyet kaptak továbbá az egészségügyi intézmények – köztük a beregszászi járási kórház betegfelvételi osztályának elérhetőségei –, valamint éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertárak telefonszámai is.

A közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások sem maradtak ki: a helyi autóbusz-pályaudvar, taxiszolgáltatások és autómentők elérhetőségei szintén megtalálhatók az összeállításban.

A városi tanács arra kéri a lakosokat, hogy mentsék el ezeket a fontos telefonszámokat, és szükség esetén haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szolgálatokkal.

