Gondatlanság miatt több száz fogyasztó maradt gáz nélkül Kárpátalján

A Beregszászi járásban egy vállalkozó földmunkálatok közben megrongálta a föld alatti gázvezetéket, melynek következtében 504 háztartás és 7 intézmény maradt gázellátás nélkül. Erről a Gazmerezsi Kft. kárpátaljai kirendeltsége számolt be augusztus 18-án.

Az eset a gázvezeték védelmi zónájában történt, engedély nélküli munkavégzés közben. A vállalkozónak ezért több mint 450 ezer hrivnya bírságot kell fizetnie.

Nem sokkal később, egy héten belül, hasonló eset történt Ungváron is, ahol egy szervezet szintén földmunkák során rongálta meg a vezetékeket. Az okozott kár összege közel 160 ezer hrivnya.

A kárpátaljai gázszolgáltató adatai szerint az idei évben eddig 32 esetben rögzítettek gázvezeték- vagy bekötővezeték-sérülést a megyében. Ez a szám a tavalyi év azonos időszakának kétszerese.

A gondatlanság következményeként eddig 1 112 háztartás és 15 intézmény maradt ideiglenesen gázellátás nélkül Kárpátalján.

Kárpátalja.ma