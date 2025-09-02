Buszsofőr gázolt el egy gyalogost Rahón
Baleset történt Rahón: egy buszsofőr elgázolt egy gyalogost, majd magára hagyta a sérültet – közölte a kárpátaljai nemzeti rendőrség szeptember 2-án.
Az esetet egy szemtanú jelentette a rendőrségnek. A közlemény szerint a személyszállító busz a közúton ütötte el a gyalogost. A sofőr segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. A járműben nem tartózkodtak utasok.
A 20 éves áldozatot különböző súlyosságú sérülésekkel szállították kórházba, ahol jelenleg is kezelés alatt áll.
A busz 31 éves sofőrjét a rendőrség őrizetbe vette. A férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését.
Az ügy vizsgálata folyamatban van.
(Nyitókép: kárpátaljai nemzeti rendőrség)