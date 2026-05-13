Bolygóegyüttállások Holddal fűszerezve a májusi égen

A május közepi égbolt számos érdekes látnivalót sorakoztat fel a csillagászatkedvelők szeme előtt.

Ezek egy része szabad szemmel is látványos lesz, míg némely jelenség használatához távcső, vagy binokulár használata is szükséges. Május 18-án, hétfőn kezdődik a parádé, amikor is négy, szabad szemmel is látható égitest, a Vénusz, a Jupiter, a Hold, valamint a Bika csillagképben található Elnath csillag áll lazán együtt az esti égen. Másnap, kedden a Vénusz, a Jupiter és a Hold együttállását szintén megfigyelhetjük, és tanúi lehetünk két csillagfedésnek is derült idő esetén. Szerdán a Jupiter és a holdsarló az Ikrek csillagkép Castor és Pollux csillagainak közelségében látszik majd, azokkal látványos, L-alakot formázva. Végül, de nem utolsósorban szintén szerdán figyelhetjük meg a Vénusz és a Messier 35 nevű nyílthalmaz közelségét binokulárunk lencséjén át. A derült idő reményében mindenkit biztatunk arra, hogy ezekben a napokban kémlelje az esti eget.

Az alábbiakban részletesebben is ismertetjük az együttállásokat.

Május 18.: a Vénusz, a Hold, a Jupiter és az Elnath az esti égen

Május 18-án, hétfőn este 21:20-kor látványos együttállásnak lehetünk tanúi. A Bika csillagkép béta görög betűvel jelölt, Elnath nevű, 1,7 magnitúdós látszó fényességű csillaga ekkor a 13 fokos horizont feletti magasságban járó Hold vékony, 6%-os, mindössze 47 óra 19 perces sarlójától jobbra, 2,4 fokos távolságban látszik majd. Égi kísérőnktől balra felfelé 4,8 fokkal megtalálhatjuk a vakítóan fényes Vénuszt, majd a Holdtól 26 fokra, szintén balra felfelé látszik a bolygók királya, a Jupiter, mégpedig 28 fokkal a látóhatár felett.

Mivel mindez egy órával a naplemente utáni a nyugati égen látszik, érdemes akár a naplemente nézésével is egybekötni az együttállás észlelését. Mivel az együttállás idején az Elnath viszonylag alacsonyan lesz majd, érdemes az észleléshez olyan helyet választani, ahonnan jól belátható a nyugati horizont.

Május 19.: A Hold, a Jupiter és a Vénusz együttállása, csillagfedésekkel fűszerezve

Május 19-én, kedden szintén megfigyelhetjük a Hold, a Vénusz és a Jupiter hármasát az esti égen. Naplemente után, 21:15-kor a Vénuszt 16 fokos magasságban találhatjuk, amely felett balra 9,2 fokos távolságban látszik majd a Hold 13%-os sarlója, 23 fokkal a horizont felett. A Jupitert ezúttal a Holdról balra felfelé, 12 fokkal láthatjuk, az előző napihoz hasonlóan 28 fokos magasságban. Ha az előző napon borult lett volna az idő, vagy nem volt alkalmunk megnézni az együttállást, ezen az estén mindenképpen próbálkozzunk meg vele, akár egy olyan ablakból, ahonnan jól belátható a nyugati égbolt.

Ezen a napon a szabad szemmel is megfigyelhető együttállást két csillag fedése is fűszerezi: este 21:54-kor a 8,4 magnitúdós látszó fényességű HD 48930 belép a Hold mögé annak sötét, hamuszürke fénnyel megvilágított oldalánál, majd kicsit később, 22:07-kor követi azt a 8,5 magnitúdós HD 49012 is. A fedések megfigyeléséhez a belépő csillagok halványsága miatt távcső használata szükséges.

Május 20.: Négyszög az égen

A következő napon, május 20-án, szerdán két égi jelenségnek is tanúi lehetünk, amelyek közül az első egy szabad szemmel igen látványos, L-alakú együttállás. Az esemény főszereplői a Jupiter, a 22%-os fázisúra hízott holdsarló, valamint az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor. A navigációs szürkület beállta körül, 21:45-kor a Holdat, majd alatta, 3,5 fok távolságban, 23 fokos magasságban észrevehetjük a Jupitert. Ha ezt a két égitestet megtaláltuk, a Castor és a Pollux megtalálása gyerekjáték lesz!

Május 20.: A Vénusz és a Messier 35 csillaghalmaz együttállása

Ha az előző, szabad szemmel is gyönyörű együttállást sikerült megfigyelni, érdemes még egy kicsit a szabad ég alatt maradni. Este 21:55-kor ugyanis megfigyelhetjük, amint a fényes Esthajnalcsillag együtt áll az M35-ös jelölésű nyílthalmazzal. Mivel mindez a horizont felett 9,6 fokkal történik majd, az észleléshez fontos, hogy jól belátható legyen a nyugati horizont.

A nyílthalmaz széle a Vénusztól balra, 35′-es távolságban látszik majd, így ezt az együttállást, az előzőekben említettekkel ellentétben, szorosnak tekintjük. Aki szereti a kihívást, és van legalább binokulárja vagy távcsöve, próbálkozzon meg az L betű mellett a Vénusz és a Messier 35 csillaghalmaz égi párosának megfigyelésével is.

Forrás: CSFK Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet

Nyitókép: illusztráció