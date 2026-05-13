Székely János szombathelyi püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án, szombaton 12.30 órától tartanak a csíksomlyói hegynyeregben – közölték szerdán az MTI-vel a szervezők.

A pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól származik. „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt” – írta közleményében Timár Sándor P. Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

Az idei búcsú programja május 22-én, pénteken 18 órától nyitószentmisével kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amit péntekről szombatra virradóra virrasztás, majd 7.30-tól újabb szentmise követ.

Május 23-án, pünkösd szombatján 10.30-tól ünnepélyes rózsafüzér-imádság lesz a csíksomlyói hegynyeregben, a Hármashalom-oltárnál. Ebben az időpontban indul a kordon is a kegytemplom előtti térről a főpapság vezetésével a Nyeregbe, ahol 12.30-tól kezdődik az ünnepi szentmise.

A hagyományokhoz híven 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, 18 órától pünkösdi vigília-szentmise a kegytemplomban, amit szombatról vasárnapra virradóra újabb virrasztás követ – közölték.

Május 24-én, pünkösdvasárnap 7, 8, 10.30 és 18 órától tartanak szentmisét, május 25-én, pünkösdhétfőn 8, 10.30 és 18 órától várják a híveket a kegytemplomba.

Timár Sándor P. Asztrik, a kegytemplom igazgatója közleményében emlékeztetett, hogy a hívek fél évezrede viszik „szándékaikat és reményeiket” Csíksomlyóra, ez idő alatt „elgondolhatatlan és megszámlálhatatlan mennyiségű ember” lépte át a kegytemplom küszöbét és „járult gyermeki alázattal a Segítő Mária elé”.

„Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáit és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutottunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kaptunk elődeinktől, mit kell őriznünk és mit kell továbbadnunk” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy Csíksomlyó csodálatos természeti környezetével ma is vonzza a távoli vidékek zarándokait, akiknek egy része tanácstalanul keresi a templomban és környékén Csíksomlyó titkát. „Nem találja, és nem is fogja meglátni, mert amit érzékelni szeretne, nem a puszta falakban rejlik, hanem az itt élő emberek lelkében, hitéletében, szokásaiban és mindennapjaiban” – írta.

Rámutatott: ezért különösen fontos, hogy a pünkösdi zarándokok csatlakozzanak a helyi plébániák keresztaljaihoz, „és a helyiek ünnepi szokásain keresztül részesüljenek valamiféle beavatásban”. Ilyenkor hangzanak el ugyanis azok a – akár távoli múltat idéző – történetek, amelyek egész generációk hitélményét alapozták meg.

„Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka” – összegezte Timár Sándor P. Asztrik.

Hozzátette: nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak idén is mindenkit Csíksomlyóra.

