Felrobbant egy drón Szolyván
Felrobbant egy drón Szolyva közelében, egy másik drón Ökörmező térsége felett repült el – közölte Vitalij Glagola újságíró május 13-án.
Glagola szerint az esetről két videó is megjelent. Az egyik felvételen a Szolyva közelében felrobbant Sahed típusú drón utáni pillanatok láthatók, míg a másikon egy újabb orosz pilóta nélküli eszköz repül el az Ökörmező térsége felett.
A felvételeket helyi lakosok készítették a támadás idején.
Az incidenssel kapcsolatban a hatóságok egyelőre pontosítják a hivatalos információkat és az esetleges következményeket.
A légiriadót jelző térkép információi szerint drónok tartanak Munkács, Ilosva, Huszt és Alsókalocsa irányába.
Frissített 14.35
Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat.
Cikkünk frissül
A nyitókép illusztráció