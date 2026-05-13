Felrobbant egy drón Szolyván

Felrobbant egy drón Szolyva közelében, egy másik drón Ökörmező térsége felett repült el – közölte Vitalij Glagola újságíró május 13-án.

Glagola szerint az esetről két videó is megjelent. Az egyik felvételen a Szolyva közelében felrobbant Sahed típusú drón utáni pillanatok láthatók, míg a másikon egy újabb orosz pilóta nélküli eszköz repül el az Ökörmező térsége felett.

A felvételeket helyi lakosok készítették a támadás idején.

Az incidenssel kapcsolatban a hatóságok egyelőre pontosítják a hivatalos információkat és az esetleges következményeket.

A légiriadót jelző térkép információi szerint drónok tartanak Munkács, Ilosva, Huszt és Alsókalocsa irányába.

Frissített 14.35

Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat.

Cikkünk frissül

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma