Giorgia Meloni meghívta Rómába az ukrán elnököt

A római jobboldali kormány teljes támogatásáról biztosította Volodimir Zelenszkijt Giorgia Meloni, aki telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel kedden az olasz miniszterelnöki hivatal közlése szerint.

Giorgia Meloni továbbra is teljes támogatást ígért Kijevnek politikai, katonai, gazdasági és humanitárius téren, az energetikai infrastruktúra helyreállításában, valamint az ország újjáépítésében.

A római kormányfő maximális elkötelezettségéről biztosította a kijevi elnököt az “ukrán nép számára igazságos béke” elérése érdekében.

Giorgia Meloni megerősítette, hogy a következő időszakban Kijevbe akar utazni, és meghívta Rómába Volodimir Zelenszkijt. Az ukrán elnök a háború kirobbanása óta egyszer hagyta el országát, amikor most decemberben Washingtonba utazott.

A miniszterelnöki hivatal közleménye hangsúlyozta, hogy Giorgia Meloni miniszterelnökként most beszélt második alkalommal Zelenszkijjel. Először október 28-án tárgyaltak telefonon.

Az ukrán elnök a közleményt megelőzve Twitter-fiókján mondott köszönetet Giorgia Meloninak a szolidaritásért, valamint a római kormány újabb tízmillió eurós segélycsomagjáért. Zelenszkij utalt rá, hogy Róma új légvédelmi rendszerrel készül segíteni Kijevet. Hozzátette, a békemegoldásról is egyeztettek.

