Görögország százezer dózis vakcinát ad Ukrajnának

Görögország százezer dózis AstraZeneca-vakcinát ad Ukrajnának hálából, amiért az ukrán tűzoltók részt vettek a görög pusztító erdőtüzek oltásában – hozta nyilvánosságra a kijevi kormány hivatalos honlapján.

A közlemény szerint Denisz Smihal miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott görög kollégájával, Kiriákosz Micotákisz kormányfővel. Utóbbi köszönetet mondott azért, hogy Kijev száz ukrán tűzoltót küldött a görögországi tüzek megfékezésében való segítségnyújtásra. Közölte, hogy tekintettel az ukrán tűzoltók magas szintű tapasztalataira, kezdeményezi az együttműködést a két ország katasztrófavédelmi szolgálatai között.



A Jevropejszka Pravda hírportál az ukrán katasztrófavédelemre hivatkozva csütörtökön beszámolt arról, hogy az ukrán tűzoltók szerdán két jelentős kiterjedésű gyep- és tőzegtüzet oltottak el Évia szigetének északi részén, Elinika közelében.



Az egészségügyi minisztérium csütörtökön a Facebookon közölte, hogy javasolja a Sinovac kínai vállalat által előállított Coronavac vakcina első és második dózisának beadása közti intervallum 14 napra csökkentését a koronavírus különösen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsának gyors terjedése és az ukrajnai megbetegedések fokozatos növekedése miatt, valamint a lehető legtöbb ukrán védettségének biztosítása érdekében.



Közleményében a tárca hozzáfűzte, hogy a döntést az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai és a Coronavac vakcina hatékonyságáról a közelmúltban végzett vizsgálatok elemzése alapján hozták meg.



A hírportál adatai szerint mostanáig több mint 1,22 millió ukránt oltottak be Coronavackal.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 4 427 898-an kapták meg valamely védőoltás első, 2 580 552-en pedig a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 162 049 embert oltottak be az országban.

Forrás: mti.hu