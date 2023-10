Gyerekkönyv segíti az Ukrajnából menekült gyerekek beilleszkedését az iskolákban

A lány, aki nyitva tartotta a szemét címmel kedden magyar nyelven is megjelent az Európai Bizottság gyerekkönyve, amely azokra a nehézségekre hívja fel a figyelmet, amelyekkel az ukrán gyerekek a befogadó országok iskoláiban küzdenek.

Mára csaknem negyvenezerre nőtt azoknak az ukrajnai menekülteknek a száma akik eddig menedéket kaptak Magyarországon. Közülük több mint ötezer gyerek, akiknek hátra kellett hagyniuk az egész életüket, sokszor családjukat, barátaikat, iskolájukat, mindent, ami számukra kedves. A könyv arra ösztönzi az olvasókat, hogy tartsák nyitva a szemüket, figyeljenek a gyerekekre, akiknek a saját hazájukban dúló háború okozta nehézségekkel kell megküzdeniük a befogadó országokban – közölte a kiadvány kommunikációjával megbízott ügynökség kedden az MTI-vel.

A gyermekkönyv elkészítése során az Európai Bizottság egy neves ukrán illusztrátorral, Anna Sarvirával működött együtt. A könyv magyar verziója egy fiatal ukrán lány történetét meséli el, aki új, magyarországi iskolájában egy kivételesen éleslátó lánnyal találkozik. A két lány kapcsolatán keresztül mutatja be a könyv, milyen fontos odafigyelni másokra, támogatni őket nehéz helyzetükben.

A hét és tíz év közötti gyerekeknek, valamint szüleiknek és a pedagógusoknak szánt kötet az együttérzésről és a szolidaritásról szól. Olyan eszköz kíván lenni, amely a fiatalok számára is érthetőbbé teszi a háború összetett hatásait, és segíti az erről folytatott kommunikációt a gyerekekkel.

A közlemény idézi Didier Reynders, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosának szavait, aki szerint egy befogadóbb, együttérzőbb és igazságosabb társadalom kialakításához kiemelten fontos elfogadni a háborúk elől menekülők jogait, és megérteni azt, hogy min mennek keresztül. A történetmesélés erejével már egészen fiatal korban meg lehet erősíteni az empátia és a szolidaritás érzéseit a gyermekekben, amelyek segítségével talán egy mindenki számára szebb jövőt lehet teremteni.

A könyv az Európai Bizottság Tartsd nyitva a szemed! elnevezésű kampányának folytatása, amely az áldozatok jogaira hívta fel a figyelmet az Európai Unión belül. Ennek célja, hogy az áldozatok tisztában legyenek az őket megillető jogokkal, valamint azzal, hogy hova fordulhatnak segítségért. A könyv ugyanis azt is hangsúlyozza, hogy a háború elől menekülő emberek különleges támogatást és figyelmet igényelnek, mivel közülük többen is olyan háborús bűncselekmények áldozatai lehetnek, amelyek alapján az EU egyéb jogokat is biztosít nekik.

A kötet már tizenhárom nyelven érhető el, a magyar mellett angolul, franciául, hollandul, bolgárul, horvátul, csehül, észtül, lettül, lengyelül, románul, szlovákul és ukránul. A könyvet iskolákban, könyvtárakban és közösségi szervezeteken keresztül fogják terjeszteni, de digitálisan is elérhető a Tartsd nyitva a szemed kampány weboldalán.

Forrás: MTI