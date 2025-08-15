Gyilkosság a Huszti járásban: 12 év börtönt kapott az elkövető

Jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki két késszúrással megölte falubelijét a Huszti járásban – közölte a kárpátaljai rendőrség augusztus 15-én.

A bűncselekmény 2024 októberében történt Alsószeliscsén. A mentőegységek hívásra érkeztek a községbe, ahol holtan találtak egy 29 éves helyi lakost. A helyszínre a bűnüldözőket is kihívták. Megállapítást nyert, hogy az elhunytat két késszúrással meggyilkolták. A rendőrség kinyomozta, hogy a bűncselekményt az áldozat 30 éves falubelije követte el, aki tette után elmenekült.

Az eset előtt pár nappal a két fél között konfliktus alakult ki. A gyilkosság napján pedig ismét elfajult a kettejük közti vita.

A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat, és 12 év börtönbüntetésre ítélte.

Kárpátalja.ma