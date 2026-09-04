Saját fia végezhetett egy 67 éves nővel az Ungvári járásban

Gyilkosság történt az ungvári járási Őrdarmán (Sztorozsnicja): egy 67 éves nő holttestére saját otthonában találtak rá. A rendőrség a nő 18 éves fiát őrizetbe vette a bűncselekmény elkövetésének gyanújával.

Pénteken, kijevi idő szerint 9 óra 15 perckor érkezett a gyilkosságról szóló bejelentés.

A rendőrséget az áldozat egyik fia értesítette, aki azt állította, hogy a bűntettet saját testvére követte el.

A rendőrök őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt, majd megkezdték a helyszíni vizsgálatot.

A nyomozók szerint az áldozat és 18 éves fia között hosszabb ideje konfliktus állt fenn. Egy újabb veszekedést követően a fiatal megvárta, amíg édesanyja elalszik, majd hajnali 3 óra körül egy konyhakéssel kétszer hasba szúrta.

Amikor a kés eltört, a konyhában egy másikat vett magához, visszatért a sérült nőhöz, és a szíve tájékán is megszúrta.

A nő a sérülések következtében életét vesztette. A szakértői vizsgálat során négy szúrt sérülést állapítottak meg a holttesten.

A feltételezett elkövető testvére a gyilkosság idején a ház egy másik helyiségében aludt.

A helyszínről két kést foglaltak le, amelyeket a gyanúsított az ágy alatt rejtett el. Emellett több, a nyomozás szempontjából fontos tárgyi bizonyítékot is begyűjtöttek.

Az ügyben szándékos emberölés miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás folytatódik.

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