Háborús veteránt bántalmaztak Kőrösmezőn

Háborús veterán bántalmazásának körülményeit vizsgálja a rendőrség a rahói járási Kőrösmezőn (Jaszinya) – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata vasárnap.

A konfliktus augusztus 20-án tört ki szomszédok között egy mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos vita miatt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sértett egy háborús veterán és korábbi harci cselekmények résztvevője, míg a másik érintett jelenleg is katonai szolgálatot teljesít. A vita amiatt alakult ki, hogy egy nehézgépjármű a sértett magánterületén keresztül közlekedett egy kút kialakításával kapcsolatos munkálatok során.

A szóváltás közben a katona több másik férfival együtt bántalmazta a sértettet, aki testi sérüléseket szenvedett. A férfit kórházba szállították, jelenleg is fekvőbeteg-ellátásban részesül.

A rendőrök az összes érintettet azonosították és kihallgatták, valamint további nyomozati cselekményeket is végrehajtottak. Igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el annak megállapítására, milyen súlyosak a sértett sérülései.

A szakértői vélemény elkészülte után határozzák meg véglegesen a történtek jogi minősítését, és akkor döntenek arról is, hogy gyanúsítottként hallgatják-e ki az érintetteket.

A nyomozás folyamatban van.

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