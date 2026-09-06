Háborús veteránt bántalmaztak Kőrösmezőn
Háborús veterán bántalmazásának körülményeit vizsgálja a rendőrség a rahói járási Kőrösmezőn (Jaszinya) – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata vasárnap.
A konfliktus augusztus 20-án tört ki szomszédok között egy mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos vita miatt.
A rendőrség tájékoztatása szerint a sértett egy háborús veterán és korábbi harci cselekmények résztvevője, míg a másik érintett jelenleg is katonai szolgálatot teljesít. A vita amiatt alakult ki, hogy egy nehézgépjármű a sértett magánterületén keresztül közlekedett egy kút kialakításával kapcsolatos munkálatok során.
A szóváltás közben a katona több másik férfival együtt bántalmazta a sértettet, aki testi sérüléseket szenvedett. A férfit kórházba szállították, jelenleg is fekvőbeteg-ellátásban részesül.
A rendőrök az összes érintettet azonosították és kihallgatták, valamint további nyomozati cselekményeket is végrehajtottak. Igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el annak megállapítására, milyen súlyosak a sértett sérülései.
A szakértői vélemény elkészülte után határozzák meg véglegesen a történtek jogi minősítését, és akkor döntenek arról is, hogy gyanúsítottként hallgatják-e ki az érintetteket.
A nyomozás folyamatban van.