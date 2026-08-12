Halálos baleset történt a Kijev–Csap autóúton

Halálos közúti baleset történt augusztus 11-én éjszaka a Kijev–Csap autóúton, a Lemberg megyei Uherszko közelében. A balesetben egy gyalogos életét vesztette.

A lembergi megyei rendőrség tájékoztatása szerint egy 55 éves kárpátaljai lakos Volvo tehergépkocsival közlekedett, amikor elütött egy 34 éves gyalogost.

A férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség büntetőeljárást indított a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése miatt. A hatóságok jelenleg vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

A hatályos ukrán jogszabályok szerint az ilyen bűncselekmény 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztéssel, valamint legfeljebb három évre szóló járművezetéstől való eltiltással büntethető.

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