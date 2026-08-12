Közös hullócsillag-megfigyelést szerveznek Beregszászban
Közös Perseida-megfigyelésre várják az érdeklődőket augusztus 12-én, szerdán Beregszászban – közölte a KMKSZ Ifjúsági Szervezete.
A program 22.00 órakor kezdődik Beregszászban, a keresztnél. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy a kényelmesebb megfigyelés érdekében vigyenek magukkal pokrócot, plédet vagy széket.
A Perseidák az év egyik legismertebb meteorraja, amelynek hullócsillagai augusztusban figyelhetők meg.
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