Közös hullócsillag-megfigyelést szerveznek Beregszászban

Közös Perseida-megfigyelésre várják az érdeklődőket augusztus 12-én, szerdán Beregszászban – közölte a KMKSZ Ifjúsági Szervezete.

A program 22.00 órakor kezdődik Beregszászban, a keresztnél. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy a kényelmesebb megfigyelés érdekében vigyenek magukkal pokrócot, plédet vagy széket.

A Perseidák az év egyik legismertebb meteorraja, amelynek hullócsillagai augusztusban figyelhetők meg.

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