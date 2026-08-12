Oroszország drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát

Oroszország augusztus 12-ére virradóra ismét drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát. A támadások következtében tüzek keletkeztek és épületek rongálódtak meg többek között Odesszában, Zaporizzsjában és Poltava megyében.

A Poltava megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az orosz támadás következtében egy ipari vállalat területén tűz ütött ki. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, annak ellenére, hogy fennállt egy újabb támadás veszélye. A tűz nem terjedt tovább. A jelenlegi információk szerint senki sem halt meg és nem sérült meg.

Odesszában egy tízemeletes lakóépület ötödik emeleti lakásában csaptak fel a lángok. A lángokat szintén rövid időn belül eloltották. A helyszínen a katasztrófavédelem pszichológusai is segítséget nyújtottak a lakóknak. Ebben az esetben sem jelentettek halálos áldozatokat vagy sérülteket.

Zaporizzsjában egy lakóövezetben található bevásárlóközpontot (Epicentr) ért találat, amelynek következtében tűz ütött ki. Az előzetes információk szerint ott sem voltak sérültek.

A támadások következtében több helyszínen lakóépületek, ipari létesítmények, garázsépületek, valamint üzlet- és raktárépületek is megrongálódtak.

A támadások következményei a zaporizzsjai ipari létesítményeket is érintették. Megrongálódtak az energetikai egységek és az ipari infrastruktúra egyes részei, valamint a kohóüzemek fő- és segédberendezései.

Kárpátalja.ma/UNIAN

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