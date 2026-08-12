Громади Закарпаття отримали 18 нових шкільних автобусів

У межах реалізації проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси» територіальним громадам усіх шести районів Закарпатської області передали 18 нових транспортних засобів.

Для їх закупівлі з державного бюджету спрямували майже 88 млн грн. Найближчим часом область очікує на поставку ще 5 автобусів.

Ключі від транспорту представникам громад передало керівництво ОВА й обласної ради. Зокрема, 5 автобусів отримав Берегівський, 4 – Мукачівський, по 3 – Хустський та Тячівський, 2 – Ужгородський та 1 – Рахівський райони.

Загалом автопарк шкільних автобусів області вже налічує 363 одиниці. З них 45 спеціально обладнані для забезпечення безперешкодного доступу до навчання дітей з особливими освітніми потребами.

«Кожен такий автобус – це сотні ранків, коли діти дорогою до школи говоритимуть про уроки, друзів, мрії та плани. І саме в цьому є один із найважливіших сенсів нашої боротьби. А ще кожен автобус – це радість у очах педагогів та керівників шкіл, яким сьогодні вручав ключі від „школяриків”. Чуємо Вас! Продовжуємо вболівати за освіту і майбутнє наших дітей. Дякую Президенту, Уряду, Офісу Президента та всім причетним за таку ініціативу», – прокоментував голова ОВА Мирослав Білецький.

carpathia.gov.ua

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