Játszótéri baleset Ungváron: fejsérülést szenvedett egy 12 éves fiú

Marcsák Gergely Közélet

Fejsérülést szenvedett egy 12 éves fiú, miután leesett egy hintáról Ungvár egyik városi parkjában.

A balesethez a 102-es számú mentőegység érkezett. A fiú agyrázkódást szenvedett, fejtetőjén pedig zúzott seb keletkezett.

Az elsősegélynyújtást követően a gyermeket az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

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