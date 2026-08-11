Játszótéri baleset Ungváron: fejsérülést szenvedett egy 12 éves fiú
Fejsérülést szenvedett egy 12 éves fiú, miután leesett egy hintáról Ungvár egyik városi parkjában.
A balesethez a 102-es számú mentőegység érkezett. A fiú agyrázkódást szenvedett, fejtetőjén pedig zúzott seb keletkezett.
Az elsősegélynyújtást követően a gyermeket az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.
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