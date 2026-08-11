Zelenszkij: Oroszország ősszel több százezer fős mozgósításra készül

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország az őszi parlamenti választások után újabb, több százezer fős mozgósítást készít elő. Az ukrán államfő ezt a katonai hírszerzés vezetőjének, Oleh Ivascsenkónak a jelentésére hivatkozva közölte.

Zelenszkij szerint a mozgósítási terveket belső orosz dokumentumok is alátámasztják.

Állítása alapján Moszkva az év végéig több százezer új katonát akar hadrendbe állítani, majd 2027-ben további hasonló létszámú utánpótlással számol.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy ez a létszám a szerződéses katonák toborzásán felül értendő.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin az orosz parlamenti választásokat is arra használhatja fel, hogy a háború társadalmi támogatottságának látszatát erősítse. Az ukrán vezetés közben arra készül, hogy megnehezítse Oroszország mozgósítási terveinek végrehajtását.

Az elnök közlése szerint ennek érdekében konkrét feladatokat határozott meg az ukrán hírszerzési és különleges szolgálatok számára.

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