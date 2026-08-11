Második napja ég a szeméttelep Munkácson

Második napja dolgoznak a tűzoltók a Schönborn gróf utcai szilárdhulladék-lerakónál Munkácson, ahol hétfőn tűz ütött ki.

A lángokat mintegy 1,5 hektáros területen sikerült lokalizálni, a hulladék között azonban továbbra is vannak izzó, parázsló gócpontok. A tűz újbóli fellángolásának és terjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók vízzel locsolják az érintett területeket, miközben földdel takarják be a hulladékot.

A munkálatokhoz a hulladéklerakó munkagépeit – többek között buldózereket és billenőplatós teherautót – is bevetették.

A helyszínen jelenleg 13 tűzoltó és hat jármű dolgozik.

A helyzet folyamatos ellenőrzésére és a beavatkozás összehangolására drónt is használnak.

A tűz teljes felszámolása továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →