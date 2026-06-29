Tegnap óta ég a szeméttelep Szolyván

Közel egy napja dolgoznak a tűzoltók a szolyvai szilárdhulladék-lerakón keletkezett tűz megfékezésén. A riasztás június 28-án késő este érkezett, miután lángok csaptak fel a szeméttelep területén.

A nagy kiterjedésű tűz oltásában a szolyvai és munkácsi tűzoltóegységek vesznek részt több fecskendővel. A munkát jelentősen nehezíti a rendkívüli hőség, valamint az, hogy a közelben nincs megfelelő vízvételi lehetőség. A még izzó hulladékrétegek megbontásához egy önkormányzati vállalat kotrógépét is bevetették.

A hatóságok közlése szerint a tüzet vasárnap délelőtt sikerült lokalizálni mintegy 300 négyzetméteres területen, azonban az utómunkálatok és a teljes oltás továbbra is tartanak.

Kárpátalja.ma

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