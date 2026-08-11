76 TCK-vezetőt gyanúsított meg a rendőrség
Ukrajnában a területi toborzó- és szociális támogatási központok (TCK) 76 különböző szintű vezetőjével szemben közöltek megalapozott gyanút – nyilatkoza Makszim Cuckiridze, a Nemzeti Rendőrség ideiglenes vezetője.
A rendőrség emellett vizsgálja mintegy 2500 hadköteles személy feltételezett jogellenes mentesítését a katonai szolgálat alól, illetve egyéb visszaéléseket is a mozgósítási rendszerben.
A hatóságok eddig 6500 jogellenes katonai orvosi bizottsági (VLK) döntést semmisítettek meg.
Cuckiridze hangsúlyozta:
a törvénynek egyformán kell vonatkoznia a hadkötelesekre és azokra a tisztségviselőkre is, akik a mozgósításért felelnek vagy a katonai orvosi bizottságokban hoznak döntéseket.
A rendőrség vezetője szerint a tisztség vagy a rang nem jelenthet védelmet a felelősségre vonás alól, ugyanakkor minden esetben bizonyítékokon alapuló, egyéni felelősségre vonásra van szükség.
Forrás: radiosvoboda.org
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