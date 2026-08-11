Hat fűszer, amely segít megelőzni a C-vitamin-hiányt
A C-vitaminról legtöbb embernek a citrusfélék jutnak eszébe, pedig számos fűszernövény is jelentős mennyiségben tartalmazza ezt az értékes tápanyagot.
A fűszerek nemcsak ízletesebbé teszik az ételeinket, hanem akár a napi C-vitamin-bevitel növeléséhez is hozzájárulhatnak. Bár ezeket jellemzően kis mennyiségben fogyasztjuk, rendszeres használatukkal sok értékes tápanyaghoz juttathatjuk a szervezetünket.
C-vitaminban gazdag fűszerek
A Health cikke nyomán összegyűjtöttünk 6 olyan fűszert, amely igen magas C-vitamin-tartalommal büszkélkedhet:
- Metélőhagyma – 100 grammonként mintegy 660 milligramm C-vitamint tartalmaz.
- Koriander – 100 grammban körülbelül 567 milligramm C-vitamin található.
- Kakukkfü – 100 grammonként 160 milligramm C-vitamint tartalmaz.
- Petrezselyem – 100 grammban 133 milligramm C-vitamin található.
- Kapor – 100 grammonként 85 milligramm C-vitamint tartalmaz.
- Sáfrány – 100 grammban 80,8 milligramm C-vitamin található.
Miért fontos a C-vitamin?
A C-vitamin az emberi szervezetnek nélkülözhetetlen vitaminok egyike. Számos létfontosságú folyamatban vesz részt, egyebek mellett védi a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól, támogatja az immunrendszer működését, segíti a kollagénképződést és a sebgyógyulást, javítja a növényi eredetű vas felszívódását, valamint hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez és egyes neurotranszmitterek termelődéséhez.
Mennyi C-vitamin kell naponta?
A napi C-vitamin-szükségletet nagyban befolyásolja az életkorunk. Az alábbi táblázatban megtekintehő, melyik korcsoportnak mennyi C-vitaminra lenne szüksége mindennap.
Napi C-vitamin-szükséglet életkoronként
|Életkor
|Napi szükséglet
|6 hónapos korig
|35 mg
|7-12 hónap
|40 mg
|1-3 év
|45 mg
|4-6 év
|45 mg
|7-10 év
|45 mg
|11-14 év
|60 mg
|15-18 év
|60 mg
|19-30 év
|60 mg
|31-60 év
|60 mg
|60 év felett
|60 mg
Táblázat a napi C-vitamin-szükségletről életkoronként. Forrás: HáziPatika.com
Az életkoron kívül egyes élethelyzetek és szokások is jelentősen befolyásolhatják a C-vitamin-igényünket. A várandósság és a szoptatás napi 80-90 milligrammra, a nehéz fizikai munka 100 milligrammra, a fokozott stressz és a rendszeres alkoholfogyasztás 120 milligrammra, a dohányzás pedig 150-175 milligrammra tornázhatja fel a napi szükségletet.