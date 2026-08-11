Hat fűszer, amely segít megelőzni a C-vitamin-hiányt

A C-vitaminról legtöbb embernek a citrusfélék jutnak eszébe, pedig számos fűszernövény is jelentős mennyiségben tartalmazza ezt az értékes tápanyagot.

A fűszerek nemcsak ízletesebbé teszik az ételeinket, hanem akár a napi C-vitamin-bevitel növeléséhez is hozzájárulhatnak. Bár ezeket jellemzően kis mennyiségben fogyasztjuk, rendszeres használatukkal sok értékes tápanyaghoz juttathatjuk a szervezetünket.

C-vitaminban gazdag fűszerek

A Health cikke nyomán összegyűjtöttünk 6 olyan fűszert, amely igen magas C-vitamin-tartalommal büszkélkedhet:

Metélőhagyma – 100 grammonként mintegy 660 milligramm C-vitamint tartalmaz.

– 100 grammonként mintegy 660 milligramm C-vitamint tartalmaz. Koriander – 100 grammban körülbelül 567 milligramm C-vitamin található.

– 100 grammban körülbelül 567 milligramm C-vitamin található. Kakukkfü – 100 grammonként 160 milligramm C-vitamint tartalmaz.

– 100 grammonként 160 milligramm C-vitamint tartalmaz. Petrezselyem – 100 grammban 133 milligramm C-vitamin található.

– 100 grammban 133 milligramm C-vitamin található. Kapor – 100 grammonként 85 milligramm C-vitamint tartalmaz.

– 100 grammonként 85 milligramm C-vitamint tartalmaz. Sáfrány – 100 grammban 80,8 milligramm C-vitamin található.

Miért fontos a C-vitamin?

A C-vitamin az emberi szervezetnek nélkülözhetetlen vitaminok egyike. Számos létfontosságú folyamatban vesz részt, egyebek mellett védi a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól, támogatja az immunrendszer működését, segíti a kollagénképződést és a sebgyógyulást, javítja a növényi eredetű vas felszívódását, valamint hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez és egyes neurotranszmitterek termelődéséhez.

Mennyi C-vitamin kell naponta?

A napi C-vitamin-szükségletet nagyban befolyásolja az életkorunk. Az alábbi táblázatban megtekintehő, melyik korcsoportnak mennyi C-vitaminra lenne szüksége mindennap.

Napi C-vitamin-szükséglet életkoronként

Életkor Napi szükséglet 6 hónapos korig 35 mg 7-12 hónap 40 mg 1-3 év 45 mg 4-6 év 45 mg 7-10 év 45 mg 11-14 év 60 mg 15-18 év 60 mg 19-30 év 60 mg 31-60 év 60 mg 60 év felett 60 mg

Táblázat a napi C-vitamin-szükségletről életkoronként. Forrás: HáziPatika.com

Az életkoron kívül egyes élethelyzetek és szokások is jelentősen befolyásolhatják a C-vitamin-igényünket. A várandósság és a szoptatás napi 80-90 milligrammra, a nehéz fizikai munka 100 milligrammra, a fokozott stressz és a rendszeres alkoholfogyasztás 120 milligrammra, a dohányzás pedig 150-175 milligrammra tornázhatja fel a napi szükségletet.

hazipatika.com

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