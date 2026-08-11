Több évtizedes mélypontra került az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete augusztus elejére a szövetségi energiaügyi minisztérium összesítése szerint.

A tárca pénteki keltezésű, hétfőn nyilvánosságra került összegzése szerint az Egyesült Államok nyers kőolajkészlete 300 millió hordó alá csökkent, ami 1983 januárja óta a legalacsonyabb érték.

A stratégiai kőolajkészletek márciusban indultak ismét csökkenésnek, amikor Donald Trump elnök az iráni konfliktus kirobbanása nyomán, az olajárak stabilitásának megőrzése érdekében elrendelte azok megnyitását, és legfeljebb 172 millió hordós mennyiség értékesítését. Öt hónappal ezelőtt, március 11-én 415 millió hordón állt a készletek szintje.

Az elmúlt négy évben elnöki intézkedésekkel többször nyúltak hozzá a készletekhez. Először Joe Biden 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése idején hagyta jóvá legfeljebb 180 millió hordónyi kőolaj felszabadítását a stratégiai tározókból, amelyekben akkor 600 millió hordó mennyiséget őriztek.

A mélypontot 2023 májusára érte el a stratégiai készlet, 345 millió hordós állománnyal. Azt követően lassan elkezdték pótolni a felhasznált készleteket, amelyek fokozatosan 415 millió hordóra duzzadtak az idén februárra.

Az Egyesült Államokban 1975-ben hoztak törvényt a stratégiai kőolajkészletezésről, az 1973-74 OPEC kőolajembargó tapasztalataiból okulva. A tározók maximális kapacitása mintegy 727 millió hordó, amit legutóbb 2009. decemberében majdnem elért, akkor 726,7 millió hordó betárolt folyékony energiahordozóval.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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