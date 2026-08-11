18 új iskolabuszt kapott Kárpátalja

Kárpátalja hat járásának önkormányzatai összesen 18 új iskolabuszt kaptak az állami költségvetésből finanszírozott „Akadálymentes hozzáférés a minőségi oktatáshoz – iskolabuszok” program keretében – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A járművekből ötöt a Beregszászi, négyet a Munkácsi, hármat-hármat a Huszti és Técsői, kettőt az Ungvári, egyet pedig a Rahói járás kapott.

A beszerzésre az állami költségvetésből mintegy 88 millió hrivnyát fordítottak.

Bileckij szerint további öt iskolabusz érkezése is várható a közeljövőben.

Az új járművekkel együtt Kárpátalja iskolabusz-flottája már 363 járműből áll,

ezek közül 45 biztosít akadálymentesebb hozzáférést az oktatáshoz a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

Bileckij hangsúlyozta:

a háború ellenére biztosítani kell, hogy a gyermekek tanulhassanak, fejlődhessenek, terveket szőhessenek és Ukrajnában képzelhessék el a jövőjüket.

Megfogalmazása szerint az ország nem csupán a területéért, hanem azért is küzd, hogy a mai iskolások a háború után Ukrajnában élhessenek, tanulhassanak, dolgozhassanak és családot alapíthassanak.

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