18 új iskolabuszt kapott Kárpátalja
Kárpátalja hat járásának önkormányzatai összesen 18 új iskolabuszt kaptak az állami költségvetésből finanszírozott „Akadálymentes hozzáférés a minőségi oktatáshoz – iskolabuszok” program keretében – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.
A járművekből ötöt a Beregszászi, négyet a Munkácsi, hármat-hármat a Huszti és Técsői, kettőt az Ungvári, egyet pedig a Rahói járás kapott.
A beszerzésre az állami költségvetésből mintegy 88 millió hrivnyát fordítottak.
Bileckij szerint további öt iskolabusz érkezése is várható a közeljövőben.
Az új járművekkel együtt Kárpátalja iskolabusz-flottája már 363 járműből áll,
ezek közül 45 biztosít akadálymentesebb hozzáférést az oktatáshoz a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.
Bileckij hangsúlyozta:
a háború ellenére biztosítani kell, hogy a gyermekek tanulhassanak, fejlődhessenek, terveket szőhessenek és Ukrajnában képzelhessék el a jövőjüket.
Megfogalmazása szerint az ország nem csupán a területéért, hanem azért is küzd, hogy a mai iskolások a háború után Ukrajnában élhessenek, tanulhassanak, dolgozhassanak és családot alapíthassanak.