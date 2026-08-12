Véradásra kérik a kárpátaljaiakat

A Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás véradásra kéri a megye lakosságát és az itt tartózkodókat, mivel jelenleg valamennyi vércsoportból hiány mutatkozik.

Az intézmény tájékoztatása szerint a véradók segítsége több beteg életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Egyetlen véradás akár három páciens számára is segítséget jelenthet.

Vért hétfőtől péntekig 9.00 és 14.00 óra (kijevi-idő szerint) között lehet adni Ungváron, az Ivan Csendej utca 15. szám alatt működő vérátömlesztő állomáson.

A véradókat arra kérik, hogy aki egészségi állapota alapján alkalmas a véradásra, csatlakozzon a kezdeményezéshez, és segítsen a vérkészletek feltöltésében.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →