Huszonhárom év után ismét lesz közvetlen légiforgalmi kapcsolat Románia és Kína között – írja az Agerpres a pekingi román nagykövetség közleménye alapján.

A Peking–Bukarest–Zágráb járat heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, három órát időzve a román fővárosban, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között.

Az első gép szeptember 4-én száll fel.

A járatot a kínai állami légitársaság, az Air China fogja üzemelteti. A vállalat 27 európai városból működtet járatokat.

Korábban a román állami légiforgalmi vállalatnak, a Taromnak volt Bukarest–Peking járata, amelyet 2003-ban szüntettek meg, arra hivatkozva, hogy nem kifizetődő.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, Wikipédia

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