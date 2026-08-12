Ismét lesz közvetlen légiforgalmi kapcsolat Románia és Kína között
Huszonhárom év után ismét lesz közvetlen légiforgalmi kapcsolat Románia és Kína között – írja az Agerpres a pekingi román nagykövetség közleménye alapján.
A Peking–Bukarest–Zágráb járat heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, három órát időzve a román fővárosban, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között.
Az első gép szeptember 4-én száll fel.
A járatot a kínai állami légitársaság, az Air China fogja üzemelteti. A vállalat 27 európai városból működtet járatokat.
Korábban a román állami légiforgalmi vállalatnak, a Taromnak volt Bukarest–Peking járata, amelyet 2003-ban szüntettek meg, arra hivatkozva, hogy nem kifizetődő.
Forrás: MTI
Nyitókép: illusztráció, Wikipédia
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