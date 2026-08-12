Megújult a Kárpátaljai Megyei Zenei-Drámai Színház nézőtere

Megújult a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Akadémiai Színház nézőtere. A beruházásról Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be.

A nézőtéren teljesen kicserélték a székeket: összesen 789 ülőhelyet alakítottak ki, amelyek közül 10-et a fogyatékkal élők számára tettek hozzáférhetővé. A munkálatokra a megyei költségvetésből több mint 3,2 millió hrivnyát fordítottak.

A színház épületét még 1986-ban helyezték üzembe, ezért az elmúlt négy évtizedben számos probléma halmozódott fel. Az intézménynek további jelentős beruházásokra van szüksége ahhoz, hogy korszerű, kényelmes és akadálymentes kulturális térré váljon.

Rudolf Dzurinec, a színház igazgatója beszámolt az eddig megvalósult fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről is. Az intézmény fokozatosan fejleszti infrastruktúráját, és több színpadi teret is kialakított vagy felújított. Jelenleg már öt ilyen helyszín áll rendelkezésre.

A színház további lehetőségeket is keres az intézmény adottságainak kihasználására, valamint kiegészítő források bevonására, amelyeket a további fejlesztésekre fordítanának.

Miroszlav Bileckij közlése szerint megállapodtak abban, hogy összegzik a színház valamennyi szükségletét, meghatározzák a legfontosabb feladatokat, majd fokozatosan megvalósítják azokat.

A kormányzó hangsúlyozta: a háború ellenére a kultúrát nem lehet háttérbe szorítani, mivel az hozzájárul a nyelv, a történelem és a nemzeti identitás megőrzéséhez.

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