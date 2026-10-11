Halálos közlekedési baleset Kárpátalján

Halálos közlekedési baleset történt a Kijev–Csap autóúton, az Ábránkai-hágónál – tudatta vasárnap a nemzeti rendőrség. A balesetben egy ember életét vesztette, egy másik súlyosan megsérült.

A rendőrség előzetes adatai szerint egy 26 éves munkácsi nő túl nagy sebességgel haladt Škoda személygépkocsijával egy meredek lejtőn, éles kanyarban. Az esőben a jármű átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy félpótkocsis Volvo teherautóval, amelyet egy 53 éves, Lemberg megyei férfi vezetett.

Az ütközés következtében a személygépkocsi 44 éves, berezinkai (Nyírhalom) utasa a helyszínen életét vesztette. A 26 éves sofőrt súlyos állapotban szállították kórházba. A teherautó vezetője nem sérült meg.

A rendőrség eljárást indított az ügyben.

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