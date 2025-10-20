Halálos tűzeset a Beregszászi járásban
Halálos kimenetelű tűzeset történt a Beregszászi járásban, Beregkisfalud (Szilce) településen október 19-én este. A tűzoltók a helyszínen egy 61 éves férfi holttestét találták meg.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a bejelentés október 19-én 21:30-kor érkezett.
A helyszínre kiérkező tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, azonban a ház átvizsgálásakor megtalálták az ingatlan tulajdonosának, az 1964-ben született férfinak a holttestét.
A hivatalos közlés szerint a tűz terjedése kismértékű volt – mindössze két négyzetméteren égett le az ágy és az ablak, ám a következmények tragikusak lettek.
A lángok megfékezésében az ilosvai 15. számú állami tűzoltó- és mentőegység két járműve vett részt.
A tűzeset okait és az anyagi károkat még vizsgálják.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fordítsanak különös figyelmet a fűtőberendezések biztonságos használatára és a tűzvédelmi szabályok betartására, hiszen a hideg időszak beköszöntével nő a lakástüzek kockázata.