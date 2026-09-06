Halálos áramütés ért egy férfit az Ilosvai járásban

Tragikus baleset történt az Ilosvai járásban: halálos áramütés ért egy 61 éves férfit, miközben a ház körül tevékenykedett.

A férfi egy kút tisztítását tervezte, amihez egy magas fémlétrát állított fel. A létra hozzáért egy nagyfeszültségű elektromos vezetékhez, ez okozta a végzetes áramütést.

A helyszínre érkező mentősök megkezdték a férfi újraélesztését, ám erőfeszítéseik sajnos nem vezettek sikerre. A férfi a helyszínen életét vesztette.

Az eset körülményeiről értesítették a rendőrséget.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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