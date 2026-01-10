Hamis irattal próbálta meg elhagyni Ukrajnát egy nő az asztélyi határátkelőn

Okirathamisítás és vesztegetési kísérlet miatt indult eljárás egy 36 éves, kárpátaljai nő ellen – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.

A nő autóval tartott Magyarország fel, és az okiratellenőrzés során egy olyan nemzetközi állami biztosítást mutatott fel, amelyen hamisításra utaló jelek voltak. A dokumentum azért lett gyanús, mert nem találták meg az adatbázisban.

A nő beismerte, hogy a biztosítás hamis, de szerette volna elkerülni a felelősségre vonást, ezért kenőpénzt ajánlott a határőröknek, aki elutasították a pénzt, és rendőröket hívtak a helyszínre.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma