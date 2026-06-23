Harmadik napja keresik a Tiszában eltűnt 10 éves fiút

Harmadik napja tart a kutatás egy 10 éves fiú után, aki szombat este tűnt el a Tisza folyóban a Beregszászi járásban található Tiszahetény (Hetinja) közelében – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint június 21-én négy gyermek fürdőzött a folyóban, amikor a sodrás magával ragadta őket. Három gyermeket sikerült kimenteni, a negyedik, egy 10 éves fiú azonban eltűnt a vízben.

A kárpátaljai katasztrófavédelem nagyszabású keresőakciót folytat a gyermek felkutatására. A munkálatokban 22 mentő, hat jármű, három csónak és egy drón vesz részt, amely a folyó medrét és partvidékét figyeli a levegőből.

A kutatásba bekapcsolódott a lembergi gyorsreagálású mentőközpont is. A helyszínen búvárok és speciális vízi mentőegységek dolgoznak, akik Ivano-Frankivszk és Hmelnickij megyéből érkeztek a keresés támogatására.

A hatóságok folyamatosan vizsgálják a Tisza érintett szakaszát, ám a fiú felkutatása egyelőre nem vezetett eredményre. A mentőalakulatok továbbra is teljes erővel folytatják a keresést.

Kárpátalja.ma

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