Négy gyermeket sodort el a víz a Beregszászi járásban

Elsodort a víz négy gyermeket a Beregszászi járásban – közölte a 103 Zakarpattya június 22-én délelőtt.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint három gyermek – egy 4, egy 12 és egy 13 éves – a vízben található faágakba, gyökerekbe és növényzetbe kapaszkodva meg tudott maradni, majd kimentették őket a vízből.

A helyszínre a 805-ös számú sürgősségi mentőegység érkezett. A fiatalokat az egészségügyi dolgozók megvizsgálták, de egyiküknek sem volt szüksége további orvosi ellátásra.

A negyedik gyermeket, egy 10 éves fiút a sodrás továbbvitte. A keresését a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai megkezdték, a kutatásba drónt is bevontak.

A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a gyermekeket víz közelében folyamatos felügyelet alatt kell tartani, mivel a sodrás rövid idő alatt veszélyes helyzetet idézhet elő.

Frissítés (június 22., 9. 50 óra)

A DSZNSZ közlése szerint az eset június 21-én történt Tiszahetényben. A 10 éves fiú keresése tovább folytatódik. A művelethez Ivano-Frankivszkból is érkeztek mentőcsapatok.

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