Halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak

Legalább ketten meghaltak, és sokan megsebesültek az orosz hadsereg éjszakai légitámadásának következtében, lakóházakban és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az észak-ukrajnai Szumi megyében az eddigi adatok szerint két ember meghalt, további három pedig megsebesült hétfőre virradóra a drónokkal és irányított légibombákkal végrehajtott orosz légicsapásokban – tudatta a rendőrség a Telegramon. A támadások következtében családi házak, gazdasági épületek, közel 30 garázs, raktárhelyiségek, gabonatárolók rongálódtak meg.

Ötre nőtt az észak-kelet ukrajnai Izjumot ért orosz bomba- és dróncsapások sebesültjeinek a száma- jelentette a Harkiv megyei ügyészség hétfőn reggel a Telegramon. Tizenöt családi házban, valamint többszintes épületekben és gépjárművekben keletkeztek károk. A hatóság háborús bűncselekmény elkövetése ügyében bűnügyi eljárás indított.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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